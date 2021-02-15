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Москва

«Калашников» впервые представит за рубежом новый автомат АК-19 

ТАСС 49 минут назад
«Калашников» впервые представит за рубежом новый автомат АК-19
Фото: РИА Новости
Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые проведет презентацию новейшего 5,56-миллиметрового автомата АК-19 за рубежом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

"Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби", — проинформировали в пресс-службе.

Как подчеркнули в ГК, АК-19 уже вызвал интерес у заказчиков из стран Ближнего Востока, применяющих патрон 5,56х45 мм в качестве штатного боеприпаса. "В условиях жаркого влажного климата и запыления АК-19 обеспечит эффективность всесуточного применения, надежность работы и неприхотливость в обслуживании", — отметили в "Калашникове".

"АК-19 использует патрон 5,56х45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают", — процитировали в пресс-службе слова генерального директора группы Дмитрия Тарасова.

Автомат АК-19 создан на основе АК-12, принятого на вооружение ВС РФ в 2018 году. Новый образец оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.
Впервые автомат АК-19 был показан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
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Армия , Дмитрий Тарасов , Ростех , НАТО , Москва
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