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На авианосце США «Теодор Рузвельт» вновь выявлен коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
На авианосце США «Теодор Рузвельт» выявлен коронавирус
Фото: globallookpress.com
Несколько случаев коронавируса вновь выявлены на борту авианосца «Теодор Рузвельт», сообщили ВМС США.
Положительный тест на коронавирус сдали три моряка, симптомы у них отсутствуют. Заболевшие, а также лица, контактировавшие с ними, изолированы от экипажа. ВМС заявили, что «команда придерживается агрессивной стратегии смягчения последствий», включая «ношение масок, соблюдение социальной дистанции и надлежащую гигиену», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Во второй половине марта стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца. Во время вспышки коронавирус был диагностирован более чем у 1 тыс. из 4,9 тыс. членов экипажа. Один моряк умер. Коронавирус вернулся на авианосец осенью.
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Армия , В мире , Коронавирус , Теодор Рузвельт , Washington Post , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург , США
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