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Т-72Б3 уничтожили «противника» на дистанциях от 300 до 2000 метров под Ростовом 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Ростовской области прошли учения мотострелков
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Ростовской области танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа отработали тонкости современного боя. Пушки и крупнокалиберные пулеметы машин Т-72Б3 уничтожили цели на дистанциях от 300 до 2000 метров.
Механики-водители преодолели все естественные препятствия и противотанковые рвы и заграждения. Занятия прошли по системе «колесо».
В Краснодарском крае спецназ и военная полиция провели совместные учения, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию «диверсантов».
Согласно легенде, группа «террористов» была замечена оператором беспилотника. Информация была передана на пульт дежурного полевого опорного пункта стражей порядка в погонах. «Диверсантам» хитростью удалось захватить здание и взять «заложников», однако после отказа сдаться у условного противника не было шансов.
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Армия , Краснодарский Край , Ростовская Область
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