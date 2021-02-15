В Ростовской области прошли учения мотострелков

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Ростовской области танкисты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа отработали тонкости современного боя. Пушки и крупнокалиберные пулеметы машин Т-72Б3 уничтожили цели на дистанциях от 300 до 2000 метров.

Механики-водители преодолели все естественные препятствия и противотанковые рвы и заграждения. Занятия прошли по системе «колесо».

В Краснодарском крае спецназ и военная полиция провели совместные учения, в ходе которых отработали действия по обезвреживанию «диверсантов».

Согласно легенде, группа «террористов» была замечена оператором беспилотника. Информация была передана на пульт дежурного полевого опорного пункта стражей порядка в погонах. «Диверсантам» хитростью удалось захватить здание и взять «заложников», однако после отказа сдаться у условного противника не было шансов.