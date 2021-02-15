Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021» 

Вадим Дроздов 13 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с открытия военно-морского учения «AMAN 2021» с участием российских военных моряков в пакистанском порту Карачи.
"Крупное военно-морское учение «AMAN-2021» с участием российских военных моряков открылось сегодня в пакистанском порту Карачи. Российскую сторону на маневрах представляют экипажи фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» под общим руководством контр-адмирала Олега Апишева. От имени командующего ВМС Пакистана адмирала Амжада Мухаммада участников приветствовал командующий флотом Пакистана контр-адмирал Навид Аршаф. В учении «AMAN-2021», которое является внеблоковым, задействованы представители военно-морских сил 45 стран", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
01:31
Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021»
Армия
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
00:56
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
Армия
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
01:16
Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео
Армия
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
02:05
Видео подготовки наблюдателей выборов Подмосковья
Политика
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
00:48
Пожар в торговом центре в Сочи сняли на видео
Происшествия
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
01:05
Видео от первого лица с рухнувшего аттракциона
Происшествия
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
04:18
Видео с победившей в конкурсе National Geographic
Общество
Мёртвого младенца в мусоре и сняли на видео
01:20
Мёртвого младенца в мусоре и сняли на видео
Происшествия
Видео чудовищных последствий снегопада в Москве
01:43
Видео чудовищных последствий снегопада в Москве
Общество
Появилось видео с места пожара в хостеле в Москве
00:47
Появилось видео с места пожара в хостеле в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение