Видео открытия военно-морского учения «AMAN 2021» 

"Крупное военно-морское учение «AMAN-2021» с участием российских военных моряков открылось сегодня в пакистанском порту Карачи. Российскую сторону на маневрах представляют экипажи фрегата «Адмирал Григорович», патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и спасательного буксира «СБ-739» под общим руководством контр-адмирала Олега Апишева. От имени командующего ВМС Пакистана адмирала Амжада Мухаммада участников приветствовал командующий флотом Пакистана контр-адмирал Навид Аршаф. В учении «AMAN-2021», которое является внеблоковым, задействованы представители военно-морских сил 45 стран", — говорится в комментарии.