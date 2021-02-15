Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельб артиллерии в Кемеровской области. "Метод «Огневого блокирования» применили артиллеристы Центрального военного округа в ходе учения в Кемеровской области. Для нанесения поражения условному противнику военнослужащими были подготовлены рубежи заградительного огня за тыльной границей и на флангах. Огонь вели расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и 203-мм САУ «Малка». Залповый огонь велся с закрытых огневых позиций на максимальной дальности до 50 км", — говорится в комментарии к видео.
Видео стрельб артиллерии в Кемеровской области
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