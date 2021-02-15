Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учебных взлетов и посадок экипажей вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС на палубу фрегата «Адмирал Макаров».

"Молодые летчики вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ в компании опытных инструкторов тренируются в совершении взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров» в Черном море. За одну смену экипажи выполняют около 20 взлетов и посадок на специальную площадку корабля как на ходу, так и во время стоянки на якоре", — говорится в комментарии к видео.

Ка-27ПЛ и Ка-27ПС — это советские корабельные противолодочныые вертолёты.