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Москва

Взлеты и посадки экипажей Ка-27 показали на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учебных взлетов и посадок экипажей вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС на палубу фрегата «Адмирал Макаров».
"Молодые летчики вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ в компании опытных инструкторов тренируются в совершении взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Макаров» в Черном море. За одну смену экипажи выполняют около 20 взлетов и посадок на специальную площадку корабля как на ходу, так и во время стоянки на якоре", — говорится в комментарии к видео.
Ка-27ПЛ и Ка-27ПС — это советские корабельные противолодочныые вертолёты.
Армия , Видео , Министерство обороны
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