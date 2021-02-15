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Москва

Видео работы системы предупреждения ракетной атаки 

Вадим Дроздов 1 час назад
14 февраля военные силы Российской Федерации завершили государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
"На сегодняшний день мы эту задачу решили: на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку информации и передачу ее на командные пункты военно-политического руководства страны", — рассказал генеральный конструктор СПРН, глава госкорпорации "Вымпел", Сергей Боев.
Задача системы предупреждения о ракетном нападении — как можно раньше известить руководство страны о запуске противником баллистических ракет. СПРН состоят из наземного (дальние радары) и космического (спутники) эшелонов. В дежурном режиме система выполняет разведку параметров МБР противника при выполнении испытательных и учебных пусков.
Армия , Видео , Сергей Боев
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