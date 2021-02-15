Видео работы системы предупреждения ракетной атаки 

14 февраля военные силы Российской Федерации завершили государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

"На сегодняшний день мы эту задачу решили: на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку информации и передачу ее на командные пункты военно-политического руководства страны", — рассказал генеральный конструктор СПРН, глава госкорпорации "Вымпел", Сергей Боев

Задача системы предупреждения о ракетном нападении — как можно раньше известить руководство страны о запуске противником баллистических ракет. СПРН состоят из наземного (дальние радары) и космического (спутники) эшелонов. В дежурном режиме система выполняет разведку параметров МБР противника при выполнении испытательных и учебных пусков.