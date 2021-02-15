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Девять генералов уволились из Росгвардии из-за скандала с уголовным делом 

News.ru 4 минуты назад
Девять генералов уволились из Росгвардии на фоне скандала
Фото: РИА Новости
Несколько генералов Росгвардии уволились на фоне скандала с уголовным делом из-за бывшего заместителя директора по тылу Сергея Милейко. Генерал-лейтенант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Карьера Милейко, в свою очередь, связана с бывшим первым замом главы Росгвардии Сергея Меликова, ставшего врио главы Дагестана. Именно Меликов определял кадровую политику службы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, за последние два месяца порядка десяти генералов из команды бывшего управленца написали рапорты об уходе.
Это глава главного оперативного управления Николай Косяченко, руководитель разведуправления Казимир Боташев, начальник главного организационно-мобилизационного управления Павел Бобков. Уволены главы главного управления связи Алексей Беляков, главного управления по работе с личным составом Николай Рябчиков.
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Написали рапорт об уходе руководитель департамента реализации госпрограмм и организации закупок Александр Елин, начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин, договорно-правового департамента Александр Школьников и руководитель военно-оркестровой службы Владимир Васяк.
Издание не смогло получить комментариев по поводу увольнения генералов в Росгвардии. В ведомстве отметили, что решения такого уровня принимает только президент. Собственные источники газеты в службе говорят, что часть отставок генералов связана с выслугой лет и уходом на пенсию и сокращением генеральских должностей.
Часть уволенных генералов планируют пойти к Меликову, устроившись на службу в государственные или законодательные органы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшему замглавы Росгвардии генерал-лейтенанту Сергею Милейко предъявлено обвинение в присвоении военного помещения. Предполагается, что помещение он намеревался использовать для салона красоты своей супруги.
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Комментарии 9
Армия , Войска , Казимир Боташев , Сергей Милейко , Александр Елин , Николай Косяченко , Алексей Беляков , Вячеслав Савкин , Сергей Меликов , Росгвардия
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