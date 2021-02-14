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Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии 

РИА Новости 16 минут назад
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Сирии
Фото: РИА Новости
Боевики готовят очередную провокацию против властей Сирии, в провинцию Идлиб прибыли "Белые каски" с оборудованием для видеосъемок, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

"По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации", — сказал Сытник.

Он отметил, что в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксирована активность боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (запрещенная в России террористическая организация). На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" с профессиональным оборудованием для видеосъемок, заявил заместитель руководителя российского ЦПВС.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", — добавил Сытник.

Кроме того, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны — 28 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 15 обстрелов, в провинции Латакия — 13 обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов. По словам Сытника, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
ВКС России подняты по тревоге в Сирии
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Армия , Министерство обороны , МИД , Джебхат ан-Нусра
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