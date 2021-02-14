США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 

Военные США Южной Кореи договорились провести совместные маневры. Хотя учения пройдут в формате командно-штабных маневров, когда будут задействовано лишь компьютерное моделирование без реального передвижения войск, но высока вероятность, что Пхеньян резко отреагирует и на такого рода действия союзников.

Регулярные учения войск США и Республики Корея стартуют в этом году со второй недели марта, сообщает naver.com . Маневры будут разбиты на две части и продлятся в общей сложности девять дней. Они будут носить характер командно-штабных маневров, где использоваться будет лишь компьютерное моделирование без реального передвижения войск. В настоящий момент союзники продолжают согласовывать детали предстоящих учений, включая их масштаб, цели, задачи и прочее. В целом же эти учения будут по всем параметрам напоминать то, что США и РК проводили годом ранее.

Как пояснили источники, военные США и Южной Кореи при согласовании деталей учений пытаются учесть самые разные факторы, включая ситуацию с коронавирусом в обеих странах, возможности ответных действий КНДР, необходимость тренировок в рамках процесса передачи военного командования объединенными силами от США Южной Корее и другие.

Политологи же признают, что правительство Южной Кореи оказалось в непростом положении. С одной стороны, учения необходимы с точки зрения соблюдения союзнических обязательств, в целях отработки взаимодействий войск США и РК, укрепления обороноспособности страны, а также получения Сеулом военного командования на объединенными войсками. С другой стороны, правительство Юга всеми силами пытается оживить зашедший в тупик межкорейский диалог и сотрудничество. При этом Север уже дал понять, что он отнюдь не будет рад, если США и РК возобновят крупномасштабные маневры на Корейском полуострове. В этой связи Сеул пытается найти ту формулу учений, которая бы устроила всех — Южную Корею, США и КНДР, что крайне непросто, если вообще возможно.