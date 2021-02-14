«Для того, чтобы завершить этот конфликт, необходима решительная победа одной из сторон. Третьего фактически не дано. Либо Украина одержит эту победу, зачистит ЛНР и ДНР, и перенесся боевые действия на границу Крыма, либо РФ нанесет решительное военное поражение Украине, разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссоздать проект «Новороссия»», — заявил в разговоре с URA.RU Стрелков.
«Это маловероятный вариант по причине того, что на Украине сейчас фактически внешнее управление, ее действительно могут бросить в атаку на ДНР и ЛНР. И совершенно, к сожалению, не факт, что РФ сможет отстоять эти республики и перейти в контрнаступление», — объяснил экс-министр обороны ДНР.
«Я не вижу перспектив этого. Только как результат масштабной войны. Я не вижу предпосылок сейчас для масштабной войны», — заключил собеседник агентства.