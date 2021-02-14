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Москва

Украинский генерал заявил об увольнении 70 тысяч военных из армии 

Говорит Москва 1 час назад
Украинский генерал заявил об увольнении 70 тысяч военных из армии
Фото: РИА Новости
По его словам, военные испытывают большое разочарование из-за того, что «люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать».
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечалось, что он занимался не командной работой на благо страны, а громкими политическими заявлениями. В декабре Кривонос раскритиковал слова Зеленского, который пообещал тотальную мобилизацию, в том числе женщин, в случае если Россия нападёт на Украину со стороны Крыма.
Ранее генерал предрёк Москве «поток гробов» в случае войны с Украиной. По его словам, украинские военные имеют опыт ведения боевых действий и хорошо мотивированы. Он также не исключал силовой вариант освобождения Донбасса при ослаблении российских позиций на юго-востоке.
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Армия , Владимир Зеленский , Москва , Республика Крым
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