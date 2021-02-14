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Москва

В России завершены испытания системы предупреждения о ракетном нападении 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В России завершили испытания системы предупреждения о ракетном нападении
Фото: РИА Новости
В России завершены государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом заявил генконструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Генеральный конструктор также рассказал, в чём состояла главная задача разработчиков.

«Самое главное, что нам предстояло (и на сегодня мы эту задачу решили) — на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена», — подчеркнул Боев.

Как сообщает телеканал, с появлением модульных станций РЛС лёгкой сборки «Воронеж» военнослужащим удалось обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для России.
В дальнейшем работы будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля, уточняется в материале.
В феврале 2020 года Боев сравнил российскую и американскую СПРН.
По его словам, российская система предупреждения характеризуется прежде всего глобальностью контроля, в то время как СПРН США имеет незначительный запас по времени предупреждения.
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Комментарии
Армия , Сергей Боев , ТК "Звезда"
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