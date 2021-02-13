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Силы самообороны Японии привели в состояние готовности из-за землетрясения 

RT на русском 49 минут назад
Военных Японии привели в состояние готовности из-за землетрясения
Фото: Reuters
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что силы самообороны страны находятся в состоянии полной готовности в связи с землетрясением.

«Сейчас силы самообороны оценивают масштаб ущерба и находятся в состоянии полной готовности среагировать в случае, если будут обращения с мест», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что пока властям известно об одном разрушении и одном пожаре в результате подземных толчков.
Также Като добавил, что были остановлены скоростные поезда на ряде участков на северо-востоке Японии, прервано сообщение на некоторых участках автодорог.
13 февраля землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. В результате произошедшего пострадали как минимум 30 человек.
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Армия , Кацунобу Като , РИА Новости , Япония
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