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Названа новая проблема F-35 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
F-35 столкнулись с нехваткой двигателей
Фото: AP
Программа истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II столкнулась с новой проблемой — нехваткой двигателей Pratt & Whitney F135, сообщает Defense News, ссылаясь на Пентагон.
Согласно изданию, во-первых, пока обслуживание силовых установок не удается выполнять в намеченные сроки и, во-вторых, на некоторых двигателях наблюдается преждевременный износ покрытия роторных лопаток.
Представитель Пентагона назвал данные затруднения «серьезной проблемой готовности». Согласно прогнозам, учитывающим текущую ситуацию, к 2022 году от 5 до 6 процентов парка F-35 Lightning II может остаться без двигателей.
Среди причин, вызвавших затруднения с F-35, перечисляются увеличение объема ремонтных работ, недоступность технических данных, затягивание принятия необходимых инженерных решений, отсутствие оборудования и квалификация персонала.
Устранение вышеназванных факторов, согласно изданию, потребует нескольких месяцев и предполагает, в частности, усиление ремонтно-обслуживающих смен, работающих с F-35.
В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.
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Армия , Кристофер Миллер , Пентагон , США
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