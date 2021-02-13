Успехи России в освоении Арктики несут прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов Канады . Такое мнение выразили аналитики канадского портала Strategic Culture.

По их словам, в скором будущем российские гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» появятся в Арктической зоне, принадлежащей России. После этого Канада и США «окажутся в ловушке».

В статье отмечают, что Оттаве и Вашингтону необходимо предпринимать более активные шаги по укреплению объединенной системы аэрокосмической обороны, как канадской, так и американской. При этом аналитики обратили внимание на то, Канада обладает крайне малым арсеналом вооружений, поэтому она не сможет противостоять России в Арктическом регионе.

Эксперты также считают, что все имеющиеся арктические стратегии США и Канады зависят исключительно от ложного представления об истинных целях Москвы. Российская Федерация не намерена развязывать войну — она всего лишь защищает свои границы.