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Москва

В Канаде заявили о попадании в российскую «ловушку» в Арктике 

Газета.Ru 1 час назад
Успехи России в освоении Арктики несут прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов и Канады. Такое мнение выразили аналитики канадского портала Strategic Culture.
По их словам, в скором будущем российские гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» появятся в Арктической зоне, принадлежащей России. После этого Канада и США «окажутся в ловушке».
В статье отмечают, что Оттаве и Вашингтону необходимо предпринимать более активные шаги по укреплению объединенной системы аэрокосмической обороны, как канадской, так и американской. При этом аналитики обратили внимание на то, Канада обладает крайне малым арсеналом вооружений, поэтому она не сможет противостоять России в Арктическом регионе.
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Эксперты также считают, что все имеющиеся арктические стратегии США и Канады зависят исключительно от ложного представления об истинных целях Москвы. Российская Федерация не намерена развязывать войну — она всего лишь защищает свои границы.
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Армия , Видео , Канада , Москва , Оттава , США
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