Истребитель Су-57 назвали самолётом будущего в CША

Российский истребитель Су-57 едва ли не превосходит своё время. С такой лестной оценкой выступили обозреватели американского издания Military Watch.

Они отметили, что воздушное судно обладает беспрецедентным уровнем автоматизации, которая сводит к минимуму нагрузку на пилота.

Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них, сказано в статье.

Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение самолётов являются определяющими требованиями к эргономике кабины. Всё это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.

Продемонстрированный конструкторами инновационный подход позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот сможет самостоятельно справляться с поставленной перед ним задачей. Не обошли вниманием обозреватели и разработку российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает новейшим комплексом бортового оборудования, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские журналисты заявили, что стелс-истребитель F-35 не так безупречен, как принято считать. У него есть целый ряд недостатков. Среди прочего самолёт ВВС США имеет существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, поэтому в воздухе он может стать лёгкой добычей российского Су-57.