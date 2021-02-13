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Американские обозреватели назвали истребитель Су-57 самолётом будущего 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Истребитель Су-57 назвали самолётом будущего в CША
Фото: ТАСС
Российский истребитель Су-57 едва ли не превосходит своё время. С такой лестной оценкой выступили обозреватели американского издания Military Watch.
Они отметили, что воздушное судно обладает беспрецедентным уровнем автоматизации, которая сводит к минимуму нагрузку на пилота.
Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них, сказано в статье.
Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение самолётов являются определяющими требованиями к эргономике кабины. Всё это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.
Продемонстрированный конструкторами инновационный подход позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот сможет самостоятельно справляться с поставленной перед ним задачей. Не обошли вниманием обозреватели и разработку российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта.
Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает новейшим комплексом бортового оборудования, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности.
Ранее, как писал NEWS.ru, американские журналисты заявили, что стелс-истребитель F-35 не так безупречен, как принято считать. У него есть целый ряд недостатков. Среди прочего самолёт ВВС США имеет существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, поэтому в воздухе он может стать лёгкой добычей российского Су-57.
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