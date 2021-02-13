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Госиспытания САО «Магнолия» завершат в 2022 году 

RT на русском 58 минут назад
Госиспытания САО «Магнолия» завершат в 2022 году
Фото: © topwar.ru
Государственные испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия «Магнолия», которое может быть использовано в экстремальных условиях, включая Арктику, планируется завершить в 2022 году.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

«Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Магнолия» на базе ДТ-30ПМ разработано, его государственные испытания планируется завершить в 2022 году», — сообщили в УВЗ.

Отмечается, что опытные образцы «Магнолии» в настоящее время проходят предварительные испытания.
Ранее сообщалось, что завершены испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18»
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Армия , Оружие , Уралвагонзавод , ИТАР-ТАСС
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