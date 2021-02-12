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В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии 

РИА Новости 1 час назад
В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии
Фото: Flickr / Royal Navy Media Archive
Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о "шокирующем состоянии" британской армии. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, только один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина такого положения дел заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.
По словам полковника Ричарда Кемпа, командовавшего британскими силами в Афганистане, контракт с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов был "катастрофичным решением". Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в Вооруженных силах королевства. Это привело к тому, что количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч в 2017 году.
Опросы среди контрактников выявили, что они жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни.
Даже элитная Шотландская гвардия, один из самых престижных пехотных батальонов страны, испытывает нехватку в военнослужащих. Для его пополнения необходимо более 600 солдат. На данный момент к выполнению операций готовы приступить только 339 военных.
Согласно отчету, Сухопутным войскам Великобритании нужно 14 984 солдата. Сейчас страна может отправить на поле боя только около 11 тысяч.

"Армия уже слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире", — уверен полковник Ричард Кемп.

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Армия , Афганистан , Великобритания
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