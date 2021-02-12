В Великобритании заявили о «шокирующем состоянии» армии 

Министерство обороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, который свидетельствует о "шокирующем состоянии" британской армии. Об этом сообщает Daily Mail

По информации издания, только один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина такого положения дел заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

По словам полковника Ричарда Кемпа, командовавшего британскими силами в Афганистане, контракт с частной компанией на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов был "катастрофичным решением". Новобранцы при отборе в войска сталкивались с бюрократическими препонами, что отталкивало их от службы в Вооруженных силах королевства. Это привело к тому, что количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тысяч в 2017 году.

Опросы среди контрактников выявили, что они жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни.

Даже элитная Шотландская гвардия, один из самых престижных пехотных батальонов страны, испытывает нехватку в военнослужащих. Для его пополнения необходимо более 600 солдат. На данный момент к выполнению операций готовы приступить только 339 военных.

Согласно отчету, Сухопутным войскам Великобритании нужно 14 984 солдата. Сейчас страна может отправить на поле боя только около 11 тысяч.