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В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь
Фото: Reuters
Непрерывный отток военнослужащих из британской армии приводит к печальным результатам — к 2021 году ситуация в обороноспособности Великобритании стала «катастрофической», пишет 12 февраля газета Daily Mail со ссылкой на отчёт министерства обороны страны.
По мнению авторов отчёта, молодые люди не желают идти в армию, нехватка личного состава наблюдается уже несколько лет, а содержание военнослужащих остаётся по-прежнему плохим.
Сухопутным войскам Великобритании, говорится в публикации, требуется 15 тыс. солдат, но сейчас в ней насчитывается только 11 тыс. военнослужащих. По мнению полковника Ричарда Кемпа, такая армия слишком мала, чтобы обеспечить полноценную обороноспособность Королевства.
Добавим, о проблемах в британской армии СМИ сообщают с 2017 года. Уже в 2019 году британское правительство называло сложившуюся ситуацию «кризисом», однако действенных шагов за два года предпринято не было.
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Армия , В мире , Министерство обороны , Daily Mail , Афганистан , Великобритания
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