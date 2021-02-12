В Донбассе подорвался украинский военный 

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Неподалеку от населенного пункта Павлополь в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Об этом сообщает «Страна.ua».

В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

«В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал , что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

В интервью «Ленте.ру» председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил , что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил , что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намеренно стремятся сорвать договоренности о перемирии. Он призвал Вооруженные силы Украины отвечать на любые провокации, но подчеркнул, что никогда не отдаст приказ солдатам атаковать первыми.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране.