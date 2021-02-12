Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Донбассе подорвался украинский военный 

Lenta.ru 1 час назад
В Донбассе подорвался украинский военный
Фото: Reuters
Неподалеку от населенного пункта Павлополь в Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Об этом сообщает «Страна.ua».
В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

«В районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее 12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».
В интервью «Ленте.ру» председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал он.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намеренно стремятся сорвать договоренности о перемирии. Он призвал Вооруженные силы Украины отвечать на любые провокации, но подчеркнул, что никогда не отдаст приказ солдатам атаковать первыми.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Последние новости
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом Турецкий госканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань Турецкий госканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань ️Ветеран Артеменко отказался от участия в процессе над Навальным ️Ветеран Артеменко отказался от участия в процессе над Навальным
Комментарии
Армия , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение