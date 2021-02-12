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Источник: до атаки боевиков на базу РФ в САР небо прочёсывали дроны Турции 

News.ru 26 минут назад
Перед атакой боевиков на Хмеймим летали дроны Турции
Фото: РИА Новости
Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии накануне подверглась атаке боевиков. Прошёл массированный ракетный обстрел. Применялись, в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. По словам источника, перед нападением небо над регионом прочёсывали турецкие дроны.
Силы ПВО РФ справились с угрозой. Боевая техника радикалов находилась на территории подконтрольной незаконным формированиям. По предварительным данным, группировки могли использовать турецкие комплексы TRG-300 Kasirga. Они могут «бить» на расстоянии до 120 км, пишет портал «АвиаПро» со ссылкой на собеседника.
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