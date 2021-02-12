Перед атакой боевиков на Хмеймим летали дроны Турции

Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии накануне подверглась атаке боевиков. Прошёл массированный ракетный обстрел. Применялись, в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. По словам источника, перед нападением небо над регионом прочёсывали турецкие дроны.

Силы ПВО РФ справились с угрозой. Боевая техника радикалов находилась на территории подконтрольной незаконным формированиям. По предварительным данным, группировки могли использовать турецкие комплексы TRG-300 Kasirga. Они могут «бить» на расстоянии до 120 км, пишет портал «АвиаПро» со ссылкой на собеседника.