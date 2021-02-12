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Москва

Норвегия попросила Россию не возмущаться из-за американских самолётов 

News.ru 2 часа назад
Норвегия объяснила России отсутствие угрозы от самолетов США
Фото: Reuters
Размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является естественным шагом в рамках сотрудничества внутри НАТО и не направлено на то, чтобы угрожать России.
Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен заявил об этом агентству NTB. Глава оборонного ведомства отметил, что политика безопасности Норвегии предполагает проведение учений союзниками на её территории и Россия об этом знает.

Речь не идёт о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолёты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода, — подчеркнул министр.

По данным норвежского информагентства, самолёты ВВС США останутся в скандинавской стране на месяц.
Как передавал NEWS.ru, накануне, 11 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила, что Москва расценивает размещение бомбардировщиков Соединённых Штатов в Норвегии как ещё один шаг в цепочке действий по наращиванию военной активности вблизи российских границ. Дипломат также сообщила, что ей известно о планах Осло по постройке порта, который будет принимать американские атомные подводные лодки.
Эскадрилью боевых машин ВВС США развернут на авиабазе в районе города Тронхейм. Предполагается, что бомбардировщики примут участие в учениях совместно с норвежскими военно-воздушными силами.
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Армия , Мария Захарова , Министерство обороны , МИД , НАТО
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