На базе «Бумеранга» создадут колесный танк

— Создание на базе платформы колесного танка — не проблема. Если нам будет поставлена такая задача — мы ее безусловно выполним, — рассказал Красовицкий "Интерфаксу". Также ведется работа над созданием на платформе "Бумеранг" системы ПВО ближнего радиуса действия. Макетирование подтвердило, что на машину можно установить боевую часть ЗРК "Сосна".