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На базе «Бумеранга» может быть создан колесный танк 

Российская Газета 24 минуты назад
На базе «Бумеранга» создадут колесный танк
Фото: РИА Новости
Боевая колесная платформа "Бумеранг" может стать основой для создания колесного танка и мобильной системы ПВО, сообщил глава "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

— Создание на базе платформы колесного танка — не проблема. Если нам будет поставлена такая задача — мы ее безусловно выполним, — рассказал Красовицкий "Интерфаксу". Также ведется работа над созданием на платформе "Бумеранг" системы ПВО ближнего радиуса действия. Макетирование подтвердило, что на машину можно установить боевую часть ЗРК "Сосна".

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БТР К-16 на основе "Бумеранга" прошел предварительные тесты и в текущем году начнет государственные испытания. Для машины разработаны новые трансмиссия и система управления, проведена модернизация всего производственного цикла.

— Это принципиально новая машина: с высоким уровнем защиты, возможностью дистанционного управления. В конструкции использованы все современные достижения науки и техники. Можно сказать, это прорыв инженерной мысли, — отметил глава "ВПК".

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Комментарии 1
Армия , Александр Красовицкий , ВПК , Интерфакс
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