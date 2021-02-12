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Украина признала односторонний срыв перемирия в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
Украина признала односторонний срыв перемирия в Донбассе
Фото: РИА Новости
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

«Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме — теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" — в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах», — написал Арестович.

Он добавил, что де-юре режим прекращения огня действует, но с нарушениями, начиная с Нового года.
12 февраля в интервью «Ленте.ру» председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук подтвердил, что военные будут «на выстрел отвечать выстрелом». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намеренно стремятся сорвать договоренности о перемирии. Он призвал Вооруженные силы Украины отвечать на любые провокации, но подчеркнул, что никогда не отдаст приказ солдатам атаковать первыми.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после смены власти в стране.
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Комментарии
Армия , Алексей Арестович , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Lenta.ru , Донецкий , Киев
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