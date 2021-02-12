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Видео тренировки морпехов Северного флота 

Вадим Дроздов 35 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки морпехов Северного флота в стрельбе из штатного вооружения.
"Кадры стрельб морпехов Северного флота из различных видов вооружения — автоматов и пулемётов Калашникова, СВД, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17 и штатного оружия БТР-80 и БТР-82А. В соответствии с курсом боевой подготовки упражнения выполняются в составе подразделений в светлое и темное время суток. Основное внимание при этом уделяется совершенствованию навыков действий в условиях Крайнего Севера и Арктики", говорится в комментарии к видео.
Морская пехота — род войск, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.
Армия , Видео , Министерство обороны
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