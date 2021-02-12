Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео тренировки морпехов Северного флота в стрельбе из штатного вооружения.

"Кадры стрельб морпехов Северного флота из различных видов вооружения — автоматов и пулемётов Калашникова, СВД, гранатомётов РПГ-7 и АГС-17 и штатного оружия БТР-80 и БТР-82А. В соответствии с курсом боевой подготовки упражнения выполняются в составе подразделений в светлое и темное время суток. Основное внимание при этом уделяется совершенствованию навыков действий в условиях Крайнего Севера и Арктики", говорится в комментарии к видео.

Морская пехота — род войск, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.