Полеты Су-34 в Курганской области сняли на видео 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учебных полетов экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа на полигоне в Курганской области . На видео представлены кадры полетов и нанесения бомбовых ударов по замаскированным заглубленным объектам условного противника.

Су-34 — это советский/российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.