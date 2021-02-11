США разместят бомбардировщики у северных границ России 

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на крайнем Севере». Захарова добавила, что это происходит в непосредственной близости от российских рубежей.