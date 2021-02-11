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Москва

США разместят бомбардировщики у северных границ России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
США разместят бомбардировщики у северных границ России
Фото: Reuters
США разместят бомбардировщики у северных границ России, на авиабазе в Норвегии (у города Тронхейм). Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва расценивает такое решение Осло как «еще один шаг по наращиванию военной активности на крайнем Севере». Захарова добавила, что это происходит в непосредственной близости от российских рубежей.
МИД заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
В сентябре 2020-го начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал об усилении НАТО в 20 километрах от границ России. Он добавил, что сообщения об агрессивном поведении РФ, которые распространяют в альянсе, — ложные.
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Армия , Мария Захарова , Валерий Герасимов , Генштаб , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва , Норвегия , Осло , США
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