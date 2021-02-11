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Москва

Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии
Фото: Reuters
Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», — заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости».

Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства.
Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
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Комментарии
Армия , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва , Норвегия , США
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