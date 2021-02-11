Израильтяне тайно продавали ракеты иностранцам 

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Более 20 израильтян заподозрили в незаконной продаже крылатых ракет иностранцам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на израильскую Службу общей безопасности (разведслужба ШАБАК).

Подозреваемых обвиняют в незаконной разработке, производстве и испытаниях крылатых ракет, которые потом тайно продавали некоему государству в Азии. Среди них — бывшие сотрудники оборонной промышленности.

Расследование на протяжении нескольких месяцев вели ШАБАК, полиция и Министерство обороны Израиля совместно с Государственной прокуратурой . «Подозреваемые получали инструкции от элементов, связанных с тем же иностранным государством, [что получало ракеты], в обмен на выплату значительных денежных средств и других преимуществ», — говорится в заявлении.