В Москве в небе над Кремлем заметили вертолеты. Их пролет очевидцы сняли на видео, которое в четверг, 11 февраля, публикует Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как один из вертолетов пролетает над парком «Зарядье» в центре столицы и приближается к стене Кремля. За ним на некотором расстоянии движется второе воздушное судно.
Кто находился на бортах вертолетов, не уточняется. Другие подробности также неизвестны.
Вертолеты в районе Кремля и Красной площади замечали уже неоднократно. Так, их видели в апреле 2020 года — тогда журналисты предположили, что они готовятся к авиационному параду Победы, который анонсировал президент России Владимир Путин. В ноябре 2018-го в сети появилось видео, на котором запечатлено, как два вертолета Ми-8 взлетают с площадки, располагающейся на территории Кремля.