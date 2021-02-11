Москве в небе над Кремлем заметили вертолеты. Их пролет очевидцы сняли на видео, которое в четверг, 11 февраля, публикует Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости

На опубликованных кадрах видно, как один из вертолетов пролетает над парком «Зарядье» в центре столицы и приближается к стене Кремля. За ним на некотором расстоянии движется второе воздушное судно.

Кто находился на бортах вертолетов, не уточняется. Другие подробности также неизвестны.