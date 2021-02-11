Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В небе над Кремлем заметили вертолеты 

Мослента 18 минут назад
В Москве в небе над Кремлем заметили вертолеты. Их пролет очевидцы сняли на видео, которое в четверг, 11 февраля, публикует Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как один из вертолетов пролетает над парком «Зарядье» в центре столицы и приближается к стене Кремля. За ним на некотором расстоянии движется второе воздушное судно.
Кто находился на бортах вертолетов, не уточняется. Другие подробности также неизвестны.
Вертолеты в районе Кремля и Красной площади замечали уже неоднократно. Так, их видели в апреле 2020 года — тогда журналисты предположили, что они готовятся к авиационному параду Победы, который анонсировал президент России Владимир Путин. В ноябре 2018-го в сети появилось видео, на котором запечатлено, как два вертолета Ми-8 взлетают с площадки, располагающейся на территории Кремля.
Мослента: последние новости
Бизнесмен устроил стрельбу у бара в центре Москвы Бизнесмен устроил стрельбу у бара в центре Москвы Москвичей предупредили о приближении самых холодных дней зимы Москвичей предупредили о приближении самых холодных дней зимы Москвичам предрекли «настоящий снежный коллапс» Москвичам предрекли «настоящий снежный коллапс»
Армия , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение