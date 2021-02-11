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Россия раскрыла «судно будущего» 2070 года 

Lenta.ru 44 минуты назад
В России раскрыли «судно будущего» 2070 года
Фото: Lenta.ru
Гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОАК) Алексей Рахманов раскрыл «Звезде» возможные корабли, которые будет строить Россия в 2050-2070 годах.

«Судно будущего — это экологически безопасная, интеллектуальная и обладающая ресурсом адаптации машина. Она изготовлена с применением новых материалов и имеет бионический дизайн», — заявил менеджер.

По его словам, «в качестве двигателей все больше будут применяться гибридные или электрические энергоустановки, обладающие сниженным потреблением топлива, либо использующие его экологические виды: СПГ (сжиженный природный газ — прим. »Ленты.ру»), водород или ветер».
Рахманов отметил, что «распространение безэкипажных судов» приведет, в частности, к исчезновению «привычных нам надстроек», а в системах судовой навигации широкое распространение получит использование big data.

«А еще исчезнут дорогостоящие испытательные стенды. Все этапы жизненного цикла морской техники будут осуществляться на основе виртуальных систем моделирования, 3D-проектирования и средств оптимизации», — заявил гендиректор.

В июле 2020 года Рахманов сообщил, что атомной подводной лодке (АПЛ) К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») на завершающем этапе перед сдачей Военно-морскому флоту (ВМФ) России сделали «мелкий тюнинг».
В июне того же года гендиректор заявил, что после ремонта единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить.
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Армия , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , ОАК , Lenta.ru
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