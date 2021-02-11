Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии 

Артём Кульша 1 час назад
Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии
Фото: РИА Новости
Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.
Позавчера в 19:45 по московскому времени с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, был совершен обстрел Хмеймима с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку. В результате нее никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. Плановый режим функционирования авиабазы не был нарушен.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бомбардировщики Су-24М Военно-космических сил России нанесли удары фугасными бомбами ФАБ-500 по штабу, казармам и транспортным средствам на территории центра подготовки боевиков террористической организации «Аджнад аль-Кавказ» в 17 километрах от Идлиба. В результате авиаудара погибли десятки боевиков, группа инструкторов, были уничтожены склад с боеприпасами и военная техника.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Комментарии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение