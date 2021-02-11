Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии 

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии . Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон Вячеслав Сытник.

Позавчера в 19:45 по московскому времени с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, был совершен обстрел Хмеймима с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку. В результате нее никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. Плановый режим функционирования авиабазы не был нарушен.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», бомбардировщики Су-24М Военно-космических сил России нанесли удары фугасными бомбами ФАБ-500 по штабу, казармам и транспортным средствам на территории центра подготовки боевиков террористической организации «Аджнад аль-Кавказ» в 17 километрах от Идлиба. В результате авиаудара погибли десятки боевиков, группа инструкторов, были уничтожены склад с боеприпасами и военная техника.