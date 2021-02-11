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Москва

МИД заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн 

Артём Кульша 14 минут назад
МИД заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
Фото: depositphotos.com
Россия отвергает концепцию ограниченной ядерной войны. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», он проводит брифинг. В ходе него замглавы МИД обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.
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«Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — заявил Рябков.

Также он рассказал, что Россия рассчитывает на продолжение серьезного, углубленного и профессионального диалога с США по космической теме; что будет стремиться к перезапуску диалога по теме информационной безопасности; что категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны; что не будет сдавать свои принципиальные позиции по Договору по открытому небу; что перспектива восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде не существует; что продление договора СНВ-3 не было уступкой ни с одной стороны.
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Армия , Сергей Рябков , МИД
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