МИД заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», он проводит брифинг. В ходе него замглавы МИД обвинил власти США в выдвижении концепций, допускающих применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Он назвал такие концепции дестабилизирующими и сообщил, что Москва категорически их отвергает.

«Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — заявил Рябков.

Также он рассказал, что Россия рассчитывает на продолжение серьезного, углубленного и профессионального диалога с США по космической теме; что будет стремиться к перезапуску диалога по теме информационной безопасности; что категорически отвергает концепцию ограниченной ядерной войны; что не будет сдавать свои принципиальные позиции по Договору по открытому небу; что перспектива восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде не существует; что продление договора СНВ-3 не было уступкой ни с одной стороны.