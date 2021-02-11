Названа стоимость разработки новейших систем российского оружия 

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов рассказал, в какую цену обошлось бюджету создание новейших систем российского оружия, представленных в 2018 году.

"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появилось на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей".

По его словам, для нынешнего триллионного бюджета Вооруженных сил, это почти незаметные расходы.

"Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели", — добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

Российское оружие

В 2018 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — комплексах "Авангард" и "Кинжал".

Он отметил, что что эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров. Боевой блок "Авангард" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Позднее также стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", скорость которого составит М=9 (число Маха), а дальность полета — более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и уже строящиеся.

В ходе испытаний скорость ракет "Циркон" превысила М=8. Последним этапом проверки станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год, после чего в Минобороны планируют приступить к серийным поставкам.

Другой ожидаемой разработкой для ВМФ России стал подводный беспилотный аппарат "Посейдон". Он оснащен атомной силовой установкой, поэтому дальность его действия не ограничена. Боевая часть может быть как обычной, так и ядерной. Для его доставки в необходимый район используются подводные лодки, при этом сам он значительно быстрее субмарин, и способен погружаться на глубину более километра.

В ноябре помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" может использоваться для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".