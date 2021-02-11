Расходы на «Посейдон» назвали «незаметными»

Иванов подчеркнул, что имеет отношение к появлению нового оружия в России . По его словам, на разработку комплекса лазерного оружия («Пересвет»), беспилотного подводного дрона («Посейдон»), нового ракетного комплекса («Авангард») и т.д. ушло около 10 лет.

«В год (тратили) по 10-20 миллиардов рублей», — пояснил экс-министр обороны.

Иванов отметил, что в настоящее время в России на оборону тратят триллион рублей, поэтому расходы на разработку новейшего вооружения назвал «незаметными». Он добавил, что процесс происходил «без напряга» и «без лишнего пропагандистского шума».

«Когда сделали — тогда объявили», — резюмировал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военные эксперты заявили, что у американцев в настоящее время нет «противоядия» от российского межконтинентального баллистического комплекса «Авангард». «Авангард» — это боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Их отличительная особенность в том, что они, отделившись от носителя, развивают гиперзвуковую скорость и маневрируют по курсу, становясь неуловимыми для систем противоракетной обороны противника.

Американцам противопоставить новейшей российской разработке в настоящее время нечего, поэтому в США рассматриваются различные варианты нейтрализации угрозы. Один из них — перехват межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ, которые несут на себе «Авангард». Аналитики подчеркивают, что они были разработаны еще в конце 70-х годов прошлого века, летят по строгой траектории, поэтому в теории вполне могут быть уничтожены противоракетными средствами США. Но шансы у американцев, считают эксперты, крайне малы.