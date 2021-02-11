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Москва

В МИД заподозрили Запад в планировании ограниченных ядерных войн 

РИА Новости 40 минут назад
Отсутствие готовности Запада подтвердить формулу Горбачева-Рейгана вызывает подозрения в подготовке ограниченного ядерного конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Концепции, которыми продолжают увлеченно заниматься в Вашингтоне, в том числе, выступая с ними на публику, по сути дела, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в своё военное планирование. Именно поэтому так важно было бы на двусторонней основе с США и в более широком формате ядерной пятерки государств подтвердить формулу Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта", — уточнил замглавы МИД России.

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Армия , Видео , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости
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