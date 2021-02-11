"Концепции, которыми продолжают увлеченно заниматься в Вашингтоне, в том числе, выступая с ними на публику, по сути дела, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте. Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в своё военное планирование. Именно поэтому так важно было бы на двусторонней основе с США и в более широком формате ядерной пятерки государств подтвердить формулу Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — сказал Рябков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".