Турцию заподозрили в причастности к удару по Хмеймиму

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К произошедшей во вторник ракетной атаке по российскому военному аэродрому в сирийском Хмеймиме может быть причастна Турция . Такое предположение содержится в материале, появившемся в сети.

Согласно информации портала Avia.pro, удар по базе РФ , вероятно, был нанесен из турецких комплексов TRG-300 Kasirga. В процитированной публикации говорится, что данное вооружение некоторое время назад доставил в арабскую республику конвой, прибывший из Турции. Как полагают авторы сайта, представители Анкары научили сирийских боевиков пользоваться комплексами.

Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что незадолго до ракетной атаки возле российской базы заметили американский самолет-разведчик.