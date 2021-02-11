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Сайт Avia.pro: к ракетному удару по российскому военному аэродрому в Сирии может быть причастна Турция 

Аргументы Недели 41 минуту назад
Турцию заподозрили в причастности к удару по Хмеймиму
Фото: РИА Новости
К произошедшей во вторник ракетной атаке по российскому военному аэродрому в сирийском Хмеймиме может быть причастна Турция. Такое предположение содержится в материале, появившемся в сети.
Согласно информации портала Avia.pro, удар по базе РФ, вероятно, был нанесен из турецких комплексов TRG-300 Kasirga. В процитированной публикации говорится, что данное вооружение некоторое время назад доставил в арабскую республику конвой, прибывший из Турции. Как полагают авторы сайта, представители Анкары научили сирийских боевиков пользоваться комплексами.
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим
Ранее в четверг тот же самый ресурс написал, что незадолго до ракетной атаки возле российской базы заметили американский самолет-разведчик.
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Армия , Анкара , Сирия , Турция
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