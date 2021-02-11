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Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом
Фото: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», — сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны».

«При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», — считает Гемпель.

Украина предоставит НАТО воздушное пространство над Крымом
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
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Армия , Юрий Гемпель , Владимир Зеленский , Патрик Тернер , Герхард Шредер , НАТО , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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