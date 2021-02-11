Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом 

«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», — сказал Гемпель, передает РИА «Новости».