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Москва

Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео планового полета двух Ту-22М3 ВКС РФ над акваторией Черного моря.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Воздушное сопровождение самолетов обеспечили истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", говорится в комментарии под видео.
Ту-22М3 — это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.
Армия , Видео , Министерство обороны
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