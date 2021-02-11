Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео 

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Воздушное сопровождение самолетов обеспечили истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", говорится в комментарии под видео.

Ту-22М3 — это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.