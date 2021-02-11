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Москва

Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе 

Вадим Дроздов 49 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с места учений разведчиков, артиллеристов и подразделений РЭБ Центрального военного округа в Кузбассе.
"Разведчики-мотострелки ЦВО обеспечили ликвидацию замаскированного полевого лагеря условного противника в ходе учения в Кемеровской области, выяснив местонахождение сил «неприятеля» и передав его координаты на командный пункт артиллерии. В розыгрыше эпизода были задействованы подразделения РЭБ со станциями «Борисоглебск-2», выявлявшие работу радиостанций малой мощности, армейская авиация и расчеты самоходных «Мста-С», которые вели огонь по вскрытым объектам на расстояние более 30 км", — говорится в комментарии под видео.
Армия , Видео , Министерство обороны
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