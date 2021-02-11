Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с подготовкой курсантов НВВКУ к конкурсу «Саянский марш-2021».
"Курсанты спецфакультета НВВКУ из Таджикистана примут участие во всероссийском этапе конкурса среди горных подразделений «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021. Для этого им потребуется проявить высокий уровень физической подготовки, отличные навыки стрельбы, использования горнолыжного и альпинистского снаряжения и выносливость. Многие из них впервые встали на лыжи, поэтому их обучение инструкторы ведут фактически с нуля. Конкурс «Саянский марш-2021» пройдет с 14 по 17 апреля на базе центра горной военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае", — говорится в комментарии к видео.