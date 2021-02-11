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Российские корабли прибыли в Пакистан на учения «Аман-2021» 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Российские корабли прибыли в Пакистан на учения «Аман-2021»
Фото: РИА Новости
Отряд кораблей Военно-морского флота России во главе с вооруженным крылатыми ракетами "Калибр" фрегатом "Адмирал Григорович" прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях "Аман-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в 07.00 мск отряд кораблей Военно-морского флота России вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи — главной военно-морской базе Военно-морских сил Пакистана. По приглашению пакистанской стороны в период 12-16 февраля отряд кораблей ВМФ примет участие в многонациональном военно-морском учении "Аман-2021", которое будет проводиться в акватории Аравийского моря", — сказали в ведомстве.

ВМФ России на маневрах представляют корабли Черноморского флота: кроме "Адмирала Григоровича" в отряд вошли патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и спасательный буксир "СБ-739".
С 12 по 14 февраля, уточняют в министерстве, в рамках учений состоятся планирующие конференции. Также намечено участие представителей делегации ВМФ России в 9-й международной морской конференции.
Морская фаза учения "Аман-2021" пройдет 15 и 16 февраля. Как отмечают в Минобороны, цель маневров — развитие военного сотрудничества между странами-участницами учений в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по борьбе с пиратством.
Ожидаются, что в учениях, помимо России и Пакистана, будут задействованы корабли еще пяти стран. На маневрах будут присутствовать наблюдатели более 30 государств.
В Минобороны подчеркнули, что учения "Аман-2021" является внеблоковыми. "Все страны-участницы военно-морских учений принимают участие в учении самостоятельно (по приглашению пакистанской стороны)", — уточнили в ведомстве.
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Армия , Министерство обороны , Индонезия , Карачи , Китай , Малайзия , Москва , Пакистан , США , Великобритания , Турция , Филиппины , Шри-Ланка , Япония
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