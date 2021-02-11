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Иран произвел металлический уран 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Иран произвел металлический уран
Фото: EPA
Иран произвел небольшое количество металлического урана после ввоза нового оборудования на завод в Исфахане, сообщает МАГАТЭ.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальный доклад агентства, Иран произвел его 8 февраля. Reuters указывает, что уран произведен в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию топлива для Тегеранского исследовательского реактора. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ «проверило 3,6 грамма металлического урана». Металлический уран используется не только для изготовления топлива для реакторов, но и при создании ядерных бомб, передают РИА «Новости» и ТАСС.
Напомним, Великобритания, ФРГ и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана, так как «производство металлического урана потенциально может иметь военные цели».
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Армия , Наука и техника , Оружие , МАГАТЭ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Wall Street Journal , Иран , Исфахан , Великобритания , Франция
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