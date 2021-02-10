Боевые корабли попали в «ледяной плен» в Балтийске 

Балтийске буксиры нового поколения вызволили боевые корабли из «ледяного плена», сообщает «Звезда»

Боевые корабли попали в ледяной плен на главной базе Балтийского флота из-за аномальных морозов, установившихся в Калининградской области. На помощь пришли буксиры нового поколения — они курсируют по гавани в Балтийске и разбивают лед толщиной до 50 см.

Новые буксиры отличаются быстротой и маневренностью и могут вплотную подходить к бортам военных кораблей, чтобы освободить их ото льда.

Ежедневно в рейд выходят до пяти буксиров из вспомогательного состава Балтийского флота. Они очищают акваторию и освобождают путь к боевым кораблям.

Ранее «Рамблер» писал, что под Санкт-Петербургом в ледяной плен попал паром «Аркадий Филатов» с пассажирами. На помощь парому вышел находившийся неподалеку буксир «Шлюзовой 99». Он сломал лед вокруг «Аркадия Филатова», а затем взял его на буксир и довел до берега. На борту парома находились 19 человек, ждать помощи им пришлось при температуре минус 27 градусов.