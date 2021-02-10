Российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим с территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — отметил Сытник во время брифинга.

По его словам, средства объективного контроля установили, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.