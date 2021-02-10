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Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим 

ТАСС и ещё 9 42 минуты назад
Российские военные отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
Фото: ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку на авиабазу Хмеймим с территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В 19:45 мск 9 февраля российскими средствами противовоздушной обороны отражена атака на авиабазу Хмеймим с применением реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — отметил Сытник во время брифинга.

По его словам, средства объективного контроля установили, что обстрел осуществлен с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.
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"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — подчеркнул он.

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Армия , НАТО , Сирия
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