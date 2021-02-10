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Москва

Эксперт рассказал о самом секретном оружии в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Эксперт рассказал о самом секретном оружии в России
Фото: Кадр: Минобороны России / YouTube
В этом году на финишную прямую — испытания — выходит новая тяжелая ракета «Сармат» и беспилотный подводный комплекс «Посейдон». В число новинок, которые не имеют аналогов, включен также «Буревестник», о котором до сих пор нет подробных данных, рассказал в своей статье в газете «Известия» военный эксперт Дмитрий Корнев.
«Рамблер» писал, что новые российские военные разработки президент Владимир Путин анонсировал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Российский лидер тогда отметил, что «Посейдон» может быть оснащен ядерными боеприпасами. В свою очередь американские СМИ назвали аппарат способным вызвать цунами и обходить противоракетные системы обороны.
Одной из сенсационных новинок, представленных в марте 2018 года, стала и ядерная крылатая ракета «Буревестник», напомнил Дмитрий Корнев.

«Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации», — отметил он.

По словам эксперта, в западных СМИ сообщалось, что пока было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Тем не менее, о создании самой системы вооружения пока говорить еще рано, уверен он.
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Дмитрий Корнев , Владимир Путин , газета "Известия"
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