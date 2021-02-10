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Видео учебных стрельб арктических мотострелков 

Вадим Дроздов 46 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео учебных стрельб арктических мотострелков Северного флота.
"Кадры боевых стрельб арктических мотострелков Северного флота на полигоне Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области. Мотострелки вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок по мишеням, имитирующим технику и живую силу условного противника", — говорится в комментарии к видео.
Мотострелковые войска предназначены для полномасштабного ведения военных действий на суше как самостоятельно, так и совместно с другими родами войск видов вооружённых сил. Они выполняют основную долю боевых задач в любом крупном вооружённом конфликте.
Армия , Видео , Министерство обороны
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