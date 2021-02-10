9 февраля на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео учений с экипажами армейской авиации в Ленинградской области

"Ракетные и пушечные удары по колоннам бронетехники условного противника нанесли экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28 « Ночной охотник» и Ми-35 Западного военного округа в ходе подготовки к конкурсу «Авиадартс-2021» в Ленинградской области", — говорится в комментарии к видео.