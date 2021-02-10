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Видео учений с экипажами армейской авиации 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
9 февраля на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео учений с экипажами армейской авиации в Ленинградской области.
"Ракетные и пушечные удары по колоннам бронетехники условного противника нанесли экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28 « Ночной охотник» и Ми-35 Западного военного округа в ходе подготовки к конкурсу «Авиадартс-2021» в Ленинградской области", — говорится в комментарии к видео.
Ми-35 — это российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения разработанный в ОКБ Миля и серийно выпускающийся в Ростове-на-Дону на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» как на экспорт, так и для нужд Минобороны России.
Армия , Видео , Министерство обороны , АО "Вертолеты России" , Роствертол
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