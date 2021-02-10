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Москва

Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с учебных стрельб боевой машины поддержки танков «Терминатор».
"Боевые стрельбы боевых машин поддержки танков «Терминатор» провели танкисты Центрального военного округа в Челябинской области в ходе первого этапа эксперимента по их применению. Следующим этапом эксперимента станет применение боевых машин в боевых порядках танковых подразделений со стрельбой в различной тактической обстановке", — говорится в комментарии к видео.
"Терминатор" — это боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.
Армия , Видео , Министерство обороны
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